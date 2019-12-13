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ЦВК призначила вибори в окрузі депутата, який став головою Харківської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області, оскільки народний депутат Олексій Кучер достроково склав повноваження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.

“ЦВК призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області До Центральної виборчої комісії надійшла Постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кучера О.В., обраного в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), за особистою заявою”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 179 починається з дня, наступного після дня опублікування цього рішення Комісії.

Нагадаємо, 20 жовтня уряд погодив ряд кандидатур на посади голів ОДА, зокрема Олексія Кучера в Харківській ОДА.

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