ЦВК призначила вибори в окрузі депутата, який став головою Харківської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області, оскільки народний депутат Олексій Кучер достроково склав повноваження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.
“ЦВК призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області До Центральної виборчої комісії надійшла Постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кучера О.В., обраного в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), за особистою заявою”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 179 починається з дня, наступного після дня опублікування цього рішення Комісії.
Нагадаємо, 20 жовтня уряд погодив ряд кандидатур на посади голів ОДА, зокрема Олексія Кучера в Харківській ОДА.