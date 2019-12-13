ЦИК назначила выборы в округе депутата, который стал председателем Харьковской ОГА

“ЦИК назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области К Центральной избирательной комиссии поступило Постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кучера А.В., избранного в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область), по личному заявлению”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО № 179 начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения Комиссии.

Напомним, 20 октября правительство согласовало ряд кандидатур на должности председателей ОГА, в частности Алексея Кучера в Харьковскую ОГА.