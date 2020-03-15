Довибори у ВР на Харківщині: явка на виборах склала понад 27%

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На момент закриття виборчих дільниць на проміжних виборах народного депутата в ОВО № 179 у Харківській області активність виборців склала 27,47 %. Про це повідомляє пресцентр ЦВК, інформує УНН.

“О 20-й годині на Харківщині завершилося голосування на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179... Явка виборців на момент закриття виборчих дільниць склала 27,47%. Нагадаємо, що о 12-й годині активність виборців була зафіксована на позначці 12,94%, о 16 годині — 22,18%”, — повідомили у ЦВК.

У комісії вказали, що голосування на виборчих дільницях відбувалося “спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства”.

“Надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК визначила запобіжні заходи розповсюдження коронавірусу на довиборах у Раду

Результати проміжних виборів народного депутата на цьому окрузі мають бути встановлені до 30 березня включно.

На початку грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата, члена фракції “Слуга народу” Олексія Кучера, який в липні переміг на виборах в 179-му окрузі.

За кілька тижнів до цього Кучер став головою Харківської обласної державної адміністрації. До нього з жовтня 2016-го до листопада 2019 року цю посаду обіймала Юлія Світлична.

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