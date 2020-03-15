Довыборы в ВР в Харьковской области: явка на выборах составила более 27%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На момент закрытия избирательных участков на промежуточных выборах народного депутата в ОВО № 179 в Харьковской области активность избирателей составила 27,47%. Об этом сообщает пресс-центр ЦИК, передает УНН.
“В 20 часов на Харьковщине завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 ... Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 27,47%. Напомним, что в 12 часов активность избирателей была зафиксирована на отметке 12,94%, в 16 часов — 22,18%”, — сообщили в ЦИК.
В комиссии отметили, что голосование на избирательных участках происходило “спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства”.
“Чрезвычайных происшествий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня не зафиксировано”, — говорится в сообщении.
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Результаты промежуточных выборов народного депутата в этом округе должны быть установлены до 30 марта включительно.
В начале декабря Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата, члена фракции “Слуга народа” Алексея Кучера, который в июле победил на выборах в 179-м округе.
За несколько недель до этого Кучер стал председателем Харьковской областной государственной администрации. До него с октября 2016 года по ноябрь 2019 эту должность занимала Юлия Светличная.