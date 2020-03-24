Довыборы в ВР в Харьковской области: нардепом избрана Светличная

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99878 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103187 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105250 просмотра

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО №179 в Харьковской области, народным депутатом Украины избрана Юлия Светличная, которая ранее возглавляла местную ОГА. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

"... Комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе №179. Соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии. Так, народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна", - сообщили в ЦИК по итогам сегодняшнего заседания.

Как отмечается, Юлия Светличная - 1984 года рождения, образование высшее, исполнительный директор, общественная организация "Единство и развитие", проживает в Харькове, безпартийнaя, самовыдвижение.

Указано, что за нее проголосовали 30 194 избирателей, что составляет почти 77,55% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Напомним, ЦИК ранее приняла протокол окружной избирательной комиссии №179 с мокрой печатью.

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