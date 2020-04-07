ЦИК зарегистрировала Юлию Светличную нардепом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81858 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98060 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101872 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101197 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108997 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97111 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104279 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106363 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131333 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
ЦИК зарегистрировала Юлию Светличную нардепом

ЦИК зарегистрировала Юлию Светличную нардепом

Киев  •  УНН

 • 27635 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала народного депутата Украины Юлию Светличную, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе, 7 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

"Во время заседания Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, выбранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179 Светличную Юлию Александровну, 1984 года, которая проживает в Харькове, беспартийная, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО №179 в Харьковской области, народным депутатом Украины избрана Юлия Светличная, которая ранее возглавляла местную ОГА.

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