В ВР прогнозируют внеочередную сессию из-за блокирования снижения "зеленого" тарифа

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102889 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112211 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117097 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150736 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116722 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141806 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104317 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105108 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102296 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В ВР прогнозируют внеочередную сессию из-за блокирования снижения "зеленого" тарифа

В ВР прогнозируют внеочередную сессию из-за блокирования снижения "зеленого" тарифа

Киев  •  УНН

 • 21271 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Народным депутатам придется собраться на внеочередное заседание из-за блокирования снижения "зеленого" тарифа Анной Скороход. Об этом в комментарии УНН заявил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

"Я почти уверен, что будет внеочередная сессия. Благодаря госпоже Анне (Скороход - ред.) мы будем вынуждены собираться", - сообщил нардеп.

В то же время, в "Слуге народа" не могут сообщить, когда именно планируется внеочередная сессия парламента. По словам заместителя главы фракции Евгении Кравчук, это будет зависеть от руководителя фракции или Офиса Президента. Вместе с тем она отметила, что постановление Скороход однозначно будет провалено.

Напомним, вчера, 21 июля, ВР приняла правительственный законопроект, который снижает "зеленые" тарифы. Впрочем, Скороход была против этого и внесла постановление, которым заблокировала подписание законопроекта президентом. Пока ВР не рассмотрит постановление, а законопроект не подпишет Президент - в Украине будут действовать нынешние чрезмерные тарифы, которые выгодны бизнесу и невыгодны потребителям.

По подсчетам Минэнерго, только в июле украинцы потеряют около 1 млрд гривен. То есть каждый день оттягивания подписания законопроекта обходится в 30 млн грн.

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