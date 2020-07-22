У ВР прогнозують позачергову сесію через блокування зниження "зеленого" тарифу

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Народним депутатам доведеться зібратися позачергово через блокування зниження "зеленого" тарифу Анною Скороход. Про це у коментарі УНН заявив нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

"Я майже переконаний, що буде позачергова сесія. Завдяки пані Ганні (Скороход - ред.) ми будемо вимушені збиратися", - повідомив нардеп.

Водночас, у "Слузі народу" не можуть повідомити, коли саме планується позачергова сесія парламенту. За словами заступника голови фракції Євгенії Кравчук, це залежатиме від керівника фракції або Офісу Президента. Водночас, вона зауважила, що постанова Скороход однозначно буде провалена.

Нагадаємо, вчора, 21 липня, ВР прийняла урядовий законопроект, який знижує "зелені" тарифи. Втім, Скороход була проти цього і внесла постанову, якою заблокувала підписання законопроекту Президентом. Поки ВР не розгляне постанову, а законопроект не підпише Президент - в Україні діятимуть нинішні надмірні тарифи, які вигідні бізнесу і невигідні споживачам.

За підрахунками Міненерго, тільки у липні українці втратять близько 1 мільярд гривень. Тобто кожен день відтягування підписання законопроекту обходиться у 30 млн грн.

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