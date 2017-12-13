В ВР предположили, что компания "Фармагейт" в Украине выполняет заказ Кремля

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Против консалтинговой компании "Фармагейт" должны быть введены антироссийские санкции. Такое мнение в комментарии УНН высказал первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от БПП Николай Паламарчук, комментируя громкое уголовное производство относительно регистрации лекарственных средств на основе сомнительных документов и неполных досье.