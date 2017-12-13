В ВР предположили, что компания "Фармагейт" в Украине выполняет заказ Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Против консалтинговой компании "Фармагейт" должны быть введены антироссийские санкции. Такое мнение в комментарии УНН высказал первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от БПП Николай Паламарчук, комментируя громкое уголовное производство относительно регистрации лекарственных средств на основе сомнительных документов и неполных досье.
Как известно, "Фармагейт" предоставляет услуги по регистрации лекарств и сотрудничает с Государственным экспертным центром Минздрава Украины. А согласно данным о компании с ее официального сайта, "Фармагейт" работает в Российской Федерации.
"Против данной компании ("Фармагейт" - ред.) по крайней мере должны быть введены санкции. Но самое главное - правоохранители должны детально изучить мотивы деятельности этой компании: не действовала ли она вдруг как враждебная сторона, чтобы намеренно уничтожать нашу нацию фальсифицированными лекарствами. Надо разобраться, какую цель выполняла компания, которая, по данным СМИ, одновременно работает на РФ", - сказал он.
Нардеп добавил, что уголовное дело, возбужденное по факту фальсификации регистрационных досье медпрепаратов, должно быть надлежащим образом расследовано, а виновные - наказаны.
"По этому делу должно быть проведено надлежащее расследование. В первую очередь - под контролем правоохранителей, во-вторых - под контролем общества. Ведь все мы покупаем лекарства, лечим и надеемся на то, что эти лекарства являются качественными", - сказал он.
Как сообщал УНН, чиновники ГЭЦ фальсифицировали регистрационные досье медпрепаратов. Об этом говорится в материалах следствия СБУ.
Одному из сотрудников ГЭЦ уже вручено уведомление о подозрении.
Компания "Фармагейт", по данным некоторых СМИ, фигурирует в уголовном производстве по фактам нарушения законодательства при регистрации лекарств. Информацию о вероятных обысках на фирме ранее прокомментировала глава ГЭЦ Татьяна Думенко. Она же и рассказала о сотрудничестве Центра с "Фармагейт".
Добавим, что в самой компании все обвинения в свой адрес опровергают.