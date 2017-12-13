У ВР припустили, що компанія "Фармагейт" в Україні виконує замовлення Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Проти консалтингової компанії “Фармагейт” мають бути введені антиросійські санкції. Таку думку у коментарі УНН висловив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народний депутат від БПП Микола Паламарчук, коментуючи гучне кримінальне провадження щодо реєстрації лікарських засобів на основі сумнівних документів та неповних досьє.
Як відомо, “Фармагейт” надає послуги з реєстрації ліків та співпрацює з Державним експертним центром МОЗ України. А відповідно до даних про компанію з її офіційного сайту, “Фармагейт” працює в Російській Федерації.
"Проти цієї компанії ("Фармагейт" - ред.) щонайменше мають бути введені санкції. Але найголовніше - правоохоронці мають детально вивчити мотиви діяльності цієї компанії: чи не діяла вона раптом як ворожа сторона, щоб навмисно знищувати нашу націю фальсифікованими ліками. Треба розібратися, яку мету виконувала компанія, яка, за даними ЗМІ, одночасно працює на РФ", - сказав він.
Нардеп додав, що кримінальна справа, порушена за фактом фальсифікації реєстраційних досьє медпрепаратів, має бути належно розслідувана, а винні - покарані.
"Щодо цієї справи має бути проведене належне розслідування. В першу чергу, під контролем правоохоронців, по-друге, під контролем суспільства. Адже всі ми купуємо ліки, лікуємо і надіємося на те, що ці ліки є якісними", - сказав він.
Як повідомляв УНН, чиновники ДЕЦ фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів. Про це йдеться у матеріалах слідства СБУ.
Одному зі співробітників ДЕЦ вже вручено повідомлення про підозру.
Компанія "Фармагейт", за даними деяких ЗМІ, фігурує у кримінальному провадженні за фактами порушення законодавства при реєстрації ліків. Інформацію про ймовірні обшуки на фірмі раніше прокоментувала голова ДЕЦ Тетяна Думенко. Вона ж і розповіла про співпрацю Центру з "Фармагейт".
Додамо, що в самій компанії всі звинувачення на свою адресу спростовують.