В ВР объяснили, почему Парубий ездил на "допрос" в САП

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Вчера появилась информация, что якобы Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство против Главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Спикер сегодня безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству и прибыл на встречу к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который ведет это дело. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев, передает УНН.

"Глава Верховной Рады сегодня безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству и прибыл на встречу к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который ведет это дело.

Во время допроса выяснилось, что дело возбуждено по заявлению бывшего работника Аппарата Верховной Рады Украины и не имеет никакого отношения к Главе Верховной Рады Украины Андрею Парубию", - сообщил Ковалев.

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По его словам, уволенный работник Аппарата Верховной Рады в своем заявлении утверждает, что подразделение Аппарата ВР, которое было образовано в 2002 году создавалось незаконно. Он также отметил, что речь идет о 2002 г.

"Андрей Парубий не имеет отношения к созданию никаких подразделений Верховной Рады Украины, в том числе в 2002 году", - добавил он.

Пресс-секретарь отметил, что распространение подобной информации является информационный атакой.

"Предполагаю, что работник Аппарата Верховной Рады Украины, который был не согласен со своим увольнением, решил привлечь внимание к своему увольнению. С этой целью, очевидно кто-то посоветовал ему инициировать фейковое уголовное дело против Парубия. Характерно, что эта информационная атака поддерживается российскими СМИ и пророссийскими медиа в Украине. Это все не более чем информационный фейк", - подчеркнул он.

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