У ВР пояснили, чому Парубій їздив на "допит" у САП

"Голова Верховної Ради сьогодні невідкладно ініціював проведення допиту по цьому кримінальному провадженню і прибув на зустріч до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який веде цю справу.

Під час допиту було з’ясовано, що справа порушена за заявою колишнього працівника Апарату Верховної Ради України і вона жодним чином не стосується Голови Верховної Ради України Андрія Парубія", - повідомив Ковальов.

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За його словами, звільнений працівник Апарату Верховної Ради у своїй заяві стверджує, що підрозділ Апарату ВР, який був утворений у 2002 році створювався незаконно. Він також наголосив, що йдеться про 2002 рік.

"Андрій Парубій немає відношення до створення жодних підрозділів Верховної Ради України, зокрема і у 2002 році", - додав він.

Прес-секретар наголосив, що поширення подібної інформації є інформаціною атакою.

"Припускаю, що незгодний зі своїм звільнення працівник Апарату Верховної Ради України вирішив привернути увагу до свого звільнення. З цією метою, очевидно хтось порадив йому ініціювати фейкову кримінальну справу проти Парубія. Характерно, що ця інформаційна атака підтримується російськими ЗМІ і проросійськими медіа в Україні. Це все не більше ніж інформаційний фейк", - наголосив він.