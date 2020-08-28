В ВР планируют инициировать увеличение ответственности за контрабанду — Корниенко

"Надо работать с контрабандой. У нас есть определенные интересные законодательные инициативы. Мы на этой сессии (Верховной Рады - ред.), я надеюсь, их уже внесем. Они связаны с увеличением ответственности за контрабанду, с немножко изменением фокуса, кто за это должен нести ответственность предметно. Таким образом, повышая вообще эффективность работы этих важнейших для государства, в принципе, служб. Потому что это два основных источника, таких хаба, где создаются деньги для государственного бюджета. Это понятно, что таможня и налоговая", - отметил Корниенко.

Напомним, Украина будет перенимать опыт Италии в борьбе с нелегальной миграцией морем.