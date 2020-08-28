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У ВР планують ініціювати збільшення відповідальності за контрабанду — Корнієнко

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. На майбутній сесії Верховної Ради планують внести законодавчі ініціативи, пов’язані зі збільшенням відповідальності за контрабанду. Про це повідомив голова партії "Слуга Народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефірі однієї з радіостанцій, передає УНН.

У ВР планують ініціювати збільшення відповідальності за контрабанду — Корнієнко

"Треба працювати з контрабандою. У нас є певні цікаві законодавчі ініціативи. Ми на цій сесії (Верховної Ради - ред.), я сподіваюсь, їх уже внесемо. Вони пов’язані зі збільшенням відповідальності за контрабанду, з трошки зміною фокусу, хто за це має нести відповідальність предметно. Таким чином, підвищуючи взагалі ефективність роботи цих найважливіших для держави, в принципі, служб. Тому що це два основних джерела, таких хаби, де створюються гроші для державного бюджету. Це зрозуміло, що митниця і податкова", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, Україна перейматиме досвід Італії у боротьбі з нелегальною міграцією морем.

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