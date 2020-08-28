У ВР планують ініціювати збільшення відповідальності за контрабанду — Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На майбутній сесії Верховної Ради планують внести законодавчі ініціативи, пов’язані зі збільшенням відповідальності за контрабанду. Про це повідомив голова партії "Слуга Народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефірі однієї з радіостанцій, передає УНН.
"Треба працювати з контрабандою. У нас є певні цікаві законодавчі ініціативи. Ми на цій сесії (Верховної Ради - ред.), я сподіваюсь, їх уже внесемо. Вони пов’язані зі збільшенням відповідальності за контрабанду, з трошки зміною фокусу, хто за це має нести відповідальність предметно. Таким чином, підвищуючи взагалі ефективність роботи цих найважливіших для держави, в принципі, служб. Тому що це два основних джерела, таких хаби, де створюються гроші для державного бюджету. Це зрозуміло, що митниця і податкова", - зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, Україна перейматиме досвід Італії у боротьбі з нелегальною міграцією морем.