У ВР планують ініціювати збільшення відповідальності за контрабанду — Корнієнко

"Треба працювати з контрабандою. У нас є певні цікаві законодавчі ініціативи. Ми на цій сесії (Верховної Ради - ред.), я сподіваюсь, їх уже внесемо. Вони пов’язані зі збільшенням відповідальності за контрабанду, з трошки зміною фокусу, хто за це має нести відповідальність предметно. Таким чином, підвищуючи взагалі ефективність роботи цих найважливіших для держави, в принципі, служб. Тому що це два основних джерела, таких хаби, де створюються гроші для державного бюджету. Це зрозуміло, що митниця і податкова", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, Україна перейматиме досвід Італії у боротьбі з нелегальною міграцією морем.