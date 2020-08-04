Україна перейматиме досвід Італії у боротьбі з нелегальною міграцією морем - Аваков

“В умовах існуючих сучасних викликів та загроз які стоять перед Україною, в тому числі і після анексії Криму, Україна відновлює систему захисту морських кордонів. Зокрема, в липні цього року на Миколаївському суднобудівному заводі „Нібулон“ запустили проект по забезпеченню Державної прикордонної служби України 20-тьма сучасними патрульними кораблями. Але разом з цим ми хочемо також отримати і величезний досвід морської берегової охорони Республіки Італії у боротьбі з нелегальною міграцією, контрабандою, наркотрафіком а також захистом державного кордону від неправомірних посягань”, — сказав Арсен Аваков.

Очільник МВС додав, що Україна зацікавлена в отриманні досвіду використання великовантажних патрульних кораблів під час протидії незаконним перетинам державного кордону, взаємодії різних типів розвідки та спостереження за державним кордоном (наземна, морська, авіаційна) та управління силами та засобами прикордонної служби. Адже ‪Італія контролює половину акваторії Середземномор‘я, за останні роки було врятовано понад 1 мільйон мігрантів.

Нагадаємо, сьогодні Арсен Аваков обговорив можливість придбання спеціальних кораблів для рятувальників з одним з лідерів італійської суднобудівної галузі — T. Mariotti та Італійським державним експортним агентством. МВС планує забезпечити спеціалістів ДПСУ та ДСНС великовантажними кораблями, які вже давно перебувають на службі у італійських колег. Планується, що проект на побудову кораблів буде реалізовуватись разом з українськими компаніями.