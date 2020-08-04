МВС потребує придбання спецкораблів для рятувальних операцій та гуманітарного розмінування - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що відомство потребує придбання спеціальних кораблів для рятувальних операцій та гуманітарного розмінування, передає УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.
Про це йшлося під час робочого візиту делегації МВС України на чолі з міністром Арсеном Аваковом в Італію.
“В рамках візиту Арсен Аваков, разом з головою ДСНС Миколою Чечоткіним та контр-адміралом, начальником регіонального управління морської охорони Олегом Костуром обговорив можливість придбання спеціальних кораблів для рятувальників з одним з лідерів італійської суднобудівної галузі — T. Mariotti та Італійським державним експортним агентством”, — вказано у повідомленні.
“Для нас надзвичайно важливим є розвиток нашої Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби. І для належного реагування на ті виклики, які стоять перед нами, ми повинні забезпечити їх найкращими зразками техніки. В тому числі — спеціалізованими кораблями”, — наголосив Аваков.
Очільник міністерства окремо підкреслив, що іншим важливим напрямком роботи є гуманітарне розмінування, зокрема акваторії водних об’єктів.
“В умовах окупації Російською Федерацією Криму та частини Донбасу для нас є принциповою безпека в межах акваторії Азовського моря. Ми збільшує там присутність підрозділів МВС, а саме ДСНС та Держприкордонслужби. Важливим напрямком є розмінування акваторії. З початку залучення, з липня 2014 року, тільки на території Донецької області перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів ділянки акваторії загальною площею 45,36 га. Загалом, за 5 років ДСНС знешкодила 22000 вибухових речовин. Отже, наявність спеціальних кораблів для рятувальників є вкрай важливою”, — сказав міністр.
Додамо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков раніше повідомив, що правоохоронні органи України передадуть білоруським колегам інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність бойовиків ПВК “Вагнер” на території України.