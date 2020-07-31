Україна передасть Білорусі свідчення злочинів “вагнерівців” на Донбасі - Аваков

“Це дуже небезпечна ситуація — коли 33 іноземних найманця, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії і на українському Донбасі, влаштовують свою базу в 1,5 км від резиденції Президента країни”, — підкреслив міністр.

Він зазначив, що, за даними джерел міністерства, офіційно виселившись з готелю і нібито прямуючи в аеропорт з метою покинути в країну, вагнерівці розмістилися на спеціальній базі під Мінськом, недалеко від резиденції Президента Лукашенко.

“Тобто, очевидно, мова йде про якусь операцію спецслужб, очевидно, Російської федерації ”, - зазначив міністр.

“Звертаюся до дружнього білоруського народу із закликом з усією серйозністю поставитися до цієї провокації. Ми, українці, отримали надто багато горя і жертв від дій російських провокаторів і терористів, в тому числі — найманців ПВК „Вагнер“ в Україні в 2014 році. Представники цієї компанії воювали і лютували не тільки в Сирії, Судані та Лівії, а й у нас на Донбасі. Найманці вбивали, катували і калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов’янську і Горлівці. Національна поліція України розслідує цілий ряд кримінальних справ за цими злочинами, за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців. МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде нами переданий білоруській стороні”, — заявив Аваков.

Він висловив сподівання, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК.

“Україна також зацікавлена в екстрадиції на нашу територію ряду затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні. Про що повідомлено компетентним органам Білорусі ”, - сказав глава МВС.

Міністр також підкреслив, що провів ряд консультацій про взаємодію з офіційними представниками Республіки Білорусь.

“Нестабільність і спровокована напруженість в Білорусі нами розцінюється як ситуація, яка загрожує Україні в тому числі. У нас теж все починалося з „зелених чоловічків“ і „іхтамнетов“, а потім прийшли загони Гиркина, Безлера і інших, хто розв’язав в Україні гібридну війну, що забрала десятки тисяч життів, яка триває більше шести років. Ми за незалежну, успішну Білорусь!” - додав Аваков.

Нагадаємо, сьогодні Офіс Генпрокурора поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.

Так, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнер”.

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії “Вагнера” є у списку сайту “Миротворець”. Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.

Як повідомляв УНН, у МЗС відреагували на затримання “вагнерівців” у Білорусі.