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МВД необходимо приобретения спецкораблей для спасательных операций и гуманитарного разминирования - Аваков

МВД необходимо приобретения спецкораблей для спасательных операций и гуманитарного разминирования - Аваков

Киев  •  УНН

 • 18817 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомству необходимо приобретения специальных кораблей для спасательных операций и гуманитарного разминирования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Об этом шла речь во время рабочего визита делегации МВД Украины во главе с министром Арсена Авакова в Италию.

“В рамках визита Арсен Аваков, вместе с головой ГСЧС Николаем Чечеткиным и контр-адмиралом, начальником регионального управления морской охраны Олегом Костуром обсудил возможность приобретения специальных кораблей для спасателей с одним из лидеров итальянской судостроительной отрасли — T. Mariotti и Итальянским государственным экспортным агентством”, — указано в сообщении.

“Для нас очень важно развитие нашей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы. И для надлежащего реагирования на те вызовы, которые стоят перед нами, мы должны обеспечить их лучшими образцами техники. В том числе — специализированными кораблями”, — отметил Аваков.

Глава министерства отдельно подчеркнул, что другим важным направлением работы является гуманитарное разминирование, в частности акватории водных объектов.

“В условиях оккупации Российской Федерацией Крыма и части Донбасса для нас принципиальна безопасность в пределах акватории Азовского моря. Мы увеличивает там присутствие подразделений МВД, а именно ГСЧС и Госпогранслужбы. Важным направлением является разминирование акватории. С начала привлечения, с июля 2014 года, только на территории Донецкой области на наличие взрывоопасных предметов участка акватории общей площадью 45,36 га. В общем, за 5 лет ГСЧС обезвредила 22000 взрывчатых веществ. Итак, наличие специальных кораблей для спасателей крайне важным”, — сказал министр.

Добавим, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков ранее сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ППК “Вагнер” на территории Украины.

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