У врага нет "снарядного голода", зато есть дефицит личного состава - Череватый

Детали

"По Лиманскому, Купянскому направлению я вам доложу. Это направление остается лидером по обстрелам врага", - сказал Череватый.

По его словам , за сутки враг 625 раз обстрелял позиции на Лиманском и Купянском направлениях из артиллерии различных калибров. Также россияне совершили 16 авианалетов.

«На этом направлении действуют регулярные подразделения оккупанта. Они здесь действуют более осмотрительно. Меньше штурмов. И если на Бахмутском направлении была монополистом группировки "вагнера", которая использовала тактику массированных действий малых групп, то здесь где-то элементы классического применения вооруженных подразделений, а затем, чтобы обеспечить им возможность действовать, они пытались максимально поразить наши позиции, поэтому применяли больше артиллерии», - пояснил Сергей Череватый.

Во время четырех боестолкновений 39 оккупантов были убиты, еще 93 ранены.

Кроме того, по словам спикера, подбита техника противника: танк Т-72, БТР-80, БМП, четыре самоходных артиллерийских установки, две гаубицы, два беспилотника и сбита противорадарная ракета.

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«В живой силе они сейчас пытаются привлечь все, что только могут, Снарядного голода у них как раз к сожалению, нет, чтобы там пригожин не говорил. Вы видите по количеству обстрелов и по количеству полевых складов, которые мы уничтожаем. А вот с личным составом у них проблема. Поэтому они сейчас тянут все что могут. Это и остатки "вагнера" и так называемый "шторм z", который они делают из людей у которых есть проблемы с законом. Это и боевой армейский резерв «барс»; регулярные войска: танковые войска, мотострелковые, воздушно-десантные войска – все они в значительной степени укомплектованы мобилизованными. Как мы видим на сегодня Генштаб подал цифру в 201 100 убитыми оккупантами, а много еще раненых. А мы помпомним, что именно группировка, которая начинала вторжение, была 170 тысяч. Поэтому понятно, что все они серьезно доукомплектованы путем мобилизации», - рассказал Сергей Череватый.

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