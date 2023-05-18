У врага нет "снарядного голода", зато есть дефицит личного состава - Череватый

ukru
13 марта, 19:26 • 70336 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 114399 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 111652 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111350 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104015 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100140 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111524 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131938 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174356 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205332 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 36914 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 32760 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 43123 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 27568 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 66217 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 174356 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 205332 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 146616 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 153067 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 189518 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 73971 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105024 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121897 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157483 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164259 просмотра
Актуальное
У врага нет "снарядного голода", зато есть дефицит личного состава - Череватый

У врага нет "снарядного голода", зато есть дефицит личного состава - Череватый

Киев • УНН

 • 472902 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Лидером вражеских артобстрелов остается Лиманско-Купянское направление - 625 за сутки, что красноречиво свидетельствует об отсутствии дефицита боеприпасов у оккупантов, а вот с личным составом "у них проблема". Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

"По Лиманскому, Купянскому направлению я вам доложу. Это направление остается лидером по обстрелам врага", - сказал Череватый.

По его словам , за сутки враг 625 раз обстрелял позиции на Лиманском и Купянском направлениях из артиллерии различных калибров. Также россияне совершили 16 авианалетов.

«На этом направлении действуют регулярные подразделения оккупанта. Они здесь действуют более осмотрительно. Меньше штурмов. И если на Бахмутском направлении была монополистом группировки "вагнера", которая использовала тактику массированных действий малых групп, то здесь где-то элементы классического применения вооруженных подразделений, а затем, чтобы обеспечить им возможность действовать, они пытались максимально поразить наши позиции, поэтому применяли больше артиллерии», - пояснил Сергей Череватый.

Во время четырех боестолкновений 39 оккупантов были убиты, еще 93 ранены.

Кроме того, по словам спикера, подбита техника противника: танк Т-72, БТР-80, БМП, четыре самоходных артиллерийских установки, две гаубицы, два беспилотника и сбита противорадарная ракета.

Цитата

«В живой силе они сейчас пытаются привлечь все, что только могут, Снарядного голода у них как раз к сожалению, нет, чтобы там пригожин не говорил. Вы видите по количеству обстрелов и по количеству полевых складов, которые мы уничтожаем. А вот с личным составом у них проблема. Поэтому они сейчас тянут все что могут. Это и остатки "вагнера" и так называемый "шторм z", который они делают из людей у которых есть проблемы с законом. Это и боевой армейский резерв «барс»; регулярные войска: танковые войска, мотострелковые, воздушно-десантные войска – все они в значительной степени укомплектованы мобилизованными. Как мы видим на сегодня Генштаб подал цифру в 201 100 убитыми оккупантами, а много еще раненых. А мы помпомним, что именно группировка, которая начинала вторжение, была 170 тысяч. Поэтому понятно, что все они серьезно доукомплектованы путем мобилизации», - рассказал Сергей Череватый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бахмутское направление: Череватый сообщил о продвижении на флангах, за сутки удалось пройти от 150 до 1700 м

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы