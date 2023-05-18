Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 201 тысячу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 201 100 человек, 3773 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 201 100 (+510) человек ликвидировано,
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- танков - 3773 (+2),
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- боевых бронированных машин - 7373 (+8),
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- артиллерийских систем – 3198 (+32),
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- РСЗВ – 563 (+1),
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- средств ПВО - 318 (+0),
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- самолетов – 308 (+0),
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- вертолетов – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2759 (+11),
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- крылатых ракет - 990 (+8),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6073 (+6),
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- специальной техники - 418 (+1).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов.