Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 201 тисячу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 201 100 осіб, 3773 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3773 (+2),
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- бойових броньованих машин ‒ 7373 (+8),
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- артилерійських систем – 3198 (+32),
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- РСЗВ – 563 (+1),
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- засобів ППО ‒ 318 (+0),
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- літаків – 308 (+0),
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- гелікоптерів – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2759 (+11),
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- крилатих ракет ‒ 990 (+8),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6073 (+6),
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- спеціальної техніки ‒ 418 (+1).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів.