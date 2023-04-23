Минобороны рф активно вербует "добровольцев", чтобы избежать новой волны открытой мобилизации - британская разведка

Британцы считают, что таким образом москва пытается как можно дольше избежать новой волны открытой мобилизации и возможной напряженности в обществе в связи с этим.

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"Власти почти наверняка стремятся отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию на как можно более долгий срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в россии стартовала широкомасштабная рекламная кампания набора добровольцев в российскую армию. Реклама, представленная повсюду – от социальных сетей до билбордов, и конечно же на телевидении, призывает «настоящих мужчин» присоединиться к участию в войне. Также подчеркивает финансовые выгоды от вступления на службу.

После того, как доступ к вербовке заключенных прекратили, частная военная компания "Вагнера" также конкурирует за ограниченный пул российских мужчин призывного возраста, отмечают в британском минобороны.

"Остается очень маловероятным, что кампания привлечет 400 тысяч добровольцев, о которых сообщало министерство обороны рф", – говорится в обзоре.