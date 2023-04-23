Міноборони рф активно вербує «добровольців», аби уникнути нової хвилі відкритої мобілізації – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російське оборонне відомство почало нову масштабну кампанію з вербування «добровольців» для участі у війні поти України. Про це йдеться у повідомлення Міноборони Великої Британії, заснованому на розвідувальних даних, повідомляє УНН.
Британці вважають, що таким чином москва намагається якомога довше уникнути нової хвилі відкритої мобілізації і можливої напруженості у суспільстві у зв'язку з цим.
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"Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності", – йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, у росії стартувала широкомасштабна рекламна кампанія набору добровольців до російського війська. Реклама, що представлена всюди – від соціальних мереж до білбордів, і звісно ж на телебаченні, закликає «справжніх чоловіків» долучитися до участі у війні. Також підкреслює фінансові вигоди від вступу на службу.
Після того, як доступ до вербування ув'язнених припинили, приватна військова компанія "Вагнера" також конкурує за обмежений пул російських чоловіків призовного віку, зазначають у британському міноборони.
"Залишається дуже малоймовірним, що кампанія приверне 400 тисяч добровольців, про які повідомляло міністерство оборони рф", – йдеться в огляді.