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У ворога немає "снарядного голоду", зате є дефіцит особового складу - Череватий

У ворога немає "снарядного голоду", зате є дефіцит особового складу - Череватий

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Лідером ворожих артобстрілів залишається Лимансько-Куп’янський напрямок - 625 за добу, що красномовно свідчить про відсутність дефіциту боєприпасів у окупантів, а от з особовим складом "у них проблема". Про це заявив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

"По Лиманському, Куп’янському напрямку я вам доповім. Цей напрямок залишається лідером по обстрілах ворога", - сказав Череватий.

За його словами, за добу ворог 625 разів обстріляв позиції на Лиманському та Куп’янському напрямках з артилерії різних калібрів. Також, з його слів, окупанти здійснили 16 авіанальотів.

«На цьому напрямку діють регулярні підрозділи окупанта. Вони тут діють більше обачніше. Менше штурмів. І якщо на Бахмутському напрямку була монополістом угруповання "вагнера", яка використовувала тактику масованих дій малих груп, то тут десь елементи класичного застосування збройних підрозділів, а відтак, щоб забезпечити їм можливість діяти, вони намагались максимально уразити наші позиції, тому застосовували в рази більше артилерії», - пояснив Сергій Череватий.

Під час чотирьох боєзіткнень, з його слів, 39 окупантів було вбито, ще 93 поранено.

Крім того, за словами речника, підбито техніку противника: танк Т-72, БТР-80, БМП, чотири самохідних артилерійських установки, дві гаубиці, два безпілотники і збито протирадарну ракету.

Цитата

«У живій силі вони зараз намагаються залучити все, що тільки можуть. Снарядного голоду в них як раз, на жаль, немає, що б там пригожин не говорив. Ви бачите за кількістю обстрілів і за кількістю польових складів, які ми знищуємо. А от з особовим складом у них проблема. Тому вони зараз тягнуть все, що можуть. Це і залишки "вагнера" і так званий "шторм z", який вони роблять з людей, у яких є проблеми з законом. Це і бойовий армійський резерв «барс»; регулярні війська: танкові війська, мотострілецькі, повітряно-десантні війська – всі вони значною мірою укомплектовані мобілізованими. Як ми бачимо, на сьогодні Генштаб подав цифру у 201 100 вбитими окупантами, а багато ще поранених. А ми пам’ятаємо, що саме угруповання, яке починало вторгнення, було 170 тисяч. Тому зрозуміло, що всі вони серйозно доукомплектовані шляхом мобілізації», - розповів Сергій Череватий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бахмутський напрям: Череватий повідомив про просування на флангах, за добу вдалося пройти від 150 до 1700 м

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