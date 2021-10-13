В ВОЗ заявили, что смертность от COVID в мире показала самый низкий уровень почти за год
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Гебрейесус заявил, что на прошлой неделе смертность от COVID-19 упала до самого низкого уровня почти за год, когда погибло почти 50 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВОЗ.
Детали
Смертность от COVID-вируса снижается во всех регионах, кроме Европы, но неравенство по вакцинации продолжает преследовать большую часть развивающихся стран. Тедрос Гебрейесус сказал, что 56 стран еще не достигли цели ВОЗ по вакцинации 10% своего населения от Covid-19 до конца сентября, добавив, что зарегистрированые случаи смерти были самыми высокими в странах с наименьшим доступом к прививкам от Covid-19.
"Это все еще неприемлемо высокий уровень, почти 50 000 смертей в неделю", - сказал Гебрейесус. - И реальное число, безусловно, выше".
Три страны - Бурунди, Эритрея и Северная Корея - еще не начали распространять вакцины, отметил Гебрейесус, указав, что большинство из 56 стран с показателем вакцинации менее 10% находятся в Африке. Согласно отчету ВОЗ от 30 сентября, половина из 52 африканских стран, вакцинированных против Covid-19, полностью иммунизировали 2% или меньше своего населения.
В прошлый четверг Гебрейесус заявил, что страны с высоким и выше среднего уровнями доходов использовали 75% всех вакцин Covid-19, разработанных во время пандемии, в то время как менее 5% населения Африки было полностью вакцинировано. В среду он призвал богатые страны прекратить распространение бустерных прививок от Covid-19, чтобы помочь достичь цели ВОЗ по иммунизации 40% каждой страны до конца года.
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