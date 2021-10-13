У ВООЗ заявили, що смертність від COVID у світі показала найнижчий рівень майже за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Тедрос Гебрейесус заявив, що на минулому тижні смертність від COVID-19 впала до найнижчого рівня майже за рік, коли загинуло майже 50 тисяч осіб. Про це інформує УНН з посиланням на сайт ВООЗ.
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Смертність від COVID-вірусу знижується у всіх регіонах, крім Європи, але нерівність щодо вакцинації продовжує переслідувати більшу частину країн, що розвиваються. Тедрос Гебрейесус сказав, що 56 країн ще не досягли мети ВООЗ по вакцинації 10% свого населення від Covid-19 до кінця вересня, додавши, що зареєстровані випадки смерті були найвищими в країнах з найменшим доступом до щеплень від Covid-19.
"Це все ще неприйнятно високий рівень, майже 50 000 смертей на тиждень", - сказав Гебрейесус. - І реальне число, безумовно, вище".
Три країни - Бурунді, Еритрея і Північна Корея - ще не почали поширювати вакцини, зазначив Гебрейесус , вказавши, що більшість з 56 країн з показником вакцинації менше 10% знаходяться в Африці. Згідно зі звітом ВООЗ від 30 вересня, половина з 52 африканських країн, вакцинованих проти Covid-19, повністю імунізували 2% або менше свого населення.
Минулого четверга Гебрейесус заявив, що країни з високим і вище середнього рівнями доходів використали 75% всіх вакцин Covid-19, розроблених під час пандемії, в той час як менш 5% населення Африки було повністю вакциновано. У середу він закликав багаті країни припинити поширення бустерних щеплень від Covid-19, щоб допомогти досягти мети ВООЗ по імунізації 40% кожної країни до кінця року.
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