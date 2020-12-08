В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от коронавируса

По словам О’Брайан, особые рекомендации по вакцинации могут получить работники медицинской сферы.

“Я не думаю, что мы предполагаем, что какие-либо страны создадут мандат на вакцинацию ... Хотя конечно, могут быть страны или ситуации в странах, где из-за профессиональных обстоятельств необходимо будет давать рекомендации по прохождению вакцинации”, — сказала она.

Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов призвал США рассмотреть Украине кандидатом на вакцину от COVID-19 “в режиме тестирования”.