В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против принудительного прививки от коронавируса SARS-CoV-2. Однако руководство различных стран должно работать на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации. Об этом в эфире телеканала NBC заявила директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан, передает УНН.
По словам О’Брайан, особые рекомендации по вакцинации могут получить работники медицинской сферы.
“Я не думаю, что мы предполагаем, что какие-либо страны создадут мандат на вакцинацию ... Хотя конечно, могут быть страны или ситуации в странах, где из-за профессиональных обстоятельств необходимо будет давать рекомендации по прохождению вакцинации”, — сказала она.
Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов призвал США рассмотреть Украине кандидатом на вакцину от COVID-19 “в режиме тестирования”.