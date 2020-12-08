У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від коронавірусу

За словами О’Брайан, особливі рекомендації щодо вакцинації можуть отримати працівники медичної сфери.

“Я не думаю, що ми припускаємо, що будь-які країни створять мандат на вакцинацію... Хоча звичайно, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно буде надавати рекомендації щодо проходження вакцинації”, — сказала вона.

Нагадаємо, очільник МОЗ України Максим Степанов закликав США розглянути Україну кандидатом на вакцину від COVID-19 “в режимі тестування”.