У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) виступили проти примусового щеплення від коронавірусу SARS-CoV-2. Проте керівництво різних країн має працювати на те, щоб збільшити рівень довіри до вакцинацій. Про це в ефірі телеканалу NBC заявила директор відділу ВООЗ з імунізації Кейт О’Брайан, передає УНН.
За словами О’Брайан, особливі рекомендації щодо вакцинації можуть отримати працівники медичної сфери.
“Я не думаю, що ми припускаємо, що будь-які країни створять мандат на вакцинацію... Хоча звичайно, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно буде надавати рекомендації щодо проходження вакцинації”, — сказала вона.
Нагадаємо, очільник МОЗ України Максим Степанов закликав США розглянути Україну кандидатом на вакцину від COVID-19 “в режимі тестування”.