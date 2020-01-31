В ВОЗ сообщили, что вместе с Минздравом оценивают способности Украины диагностировать новый коронавирус

"Даже до начала новой вспышки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постоянно была и остается наготове к появлению уже новых или уже известных тяжелых респираторных заболеваний и, при необходимости, предлагает технические консультации и помощь, чтобы усилить способность реагирования, включая лабораторную поддержку. Представительство ВОЗ в Украине находится в контакте с украинскими органами общественного здравоохранения, регулярно предоставляет информацию, касающуюся нового вируса", - сообщили в организации.

Отмечается, что ВОЗ распространила научно обоснованные инструкции и рекомендации по охране здоровья для страны, общин и отдельных людей - эти рекомендации были переведены и распространены по всей стране на всех уровнях системы общественного здравоохранения.

"Однако мы имеем дело с новым вирусом, и остается много неясного. На данный момент в Европе существует четыре референс-лаборатории для выявления и проверки на новый коронавирус (2019-nCoV). Более того, многие страны работают над созданием собственных возможностей для диагностики. ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения занимается оценкой способности Украины диагностировать новый коронавирус. И обсуждается возможность для Украины получить наборы для выявления нового коронавируса (2019-nCoV)", - отметили в ВОЗ.

В организации подчеркнули, что смогут предоставить более подробную информацию, когда эти наборы для диагностики будут доступны.

Напомним, по состоянию на 31 января количество погибших в результате заражения коронавируса в Китае достигло 213 человек.

Как сообщал УНН, ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.