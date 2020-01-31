Кількість жертв коронавірусу у Китаї досягла 213 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягло 213 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"Кількість загиблих в результаті вірусу в Китаї досягла 213 осіб по всій країні", - йдеться в повідомленні.
Китайська влада зафіксувала більше 2000 нових фактів хворих на вірус.
Нагадаємо, раніше кількість підтверджених в Китаї випадків захворювання пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, в четвер увечері досягла 8 152.