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Епідемія коронавірусу: кількість інфікованих пневмонією у Китаї перевищила 8,1 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Кількість підтверджених в Китаї випадків захворювання пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, в четвер увечері досягла 8 152. Як випливає з інформаційних повідомлень, опублікованих в четвер комітетами з питань гігієни та охорони здоров’я регіонів КНР, кількість летальних випадків досягло 171, пише УНН з посиланням на видання South China Morning Post.

Епідемія коронавірусу: кількість інфікованих пневмонією у Китаї перевищила 8,1 тисяч осіб

Відносно ще більш ніж 12 тисяч жителів країни у медиків є підозри на зараження новим коронавірусом.

За останніми даними, більше половини числа інфікованих (4,9 тисяч випадків, в тому числі 162 смерті) припадає на провінцію Хубей, адміністративний центр якої місто Ухань є осередком поширення епідемії. Далі за цим показником ідуть провінції Чжецзян (428 заражених), Гуандун (354), Хенань (278), Хунань (277) і Аньхой (200). У Пекіні підтверджено 114 випадків зараження пневмонією, в Шанхаї цей діагноз підтверджений у 112 жителів.

31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про пневмонії невідомого типу в Ухані — великому торгово-промисловому центрі з населенням понад 11 млн осіб. 7 січня вдалося встановити збудника хвороби — коронавірус 2019-nCoV. Крім Китаю, новий вірус виявлений у 18 країнах. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала спалах захворювання національної надзвичайною ситуацією і направила в КНР фахівців.

Додамо, що прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про закриття кордону РФ на Далекому Сході в якості одного із заходів щодо нерозповсюдження коронавірусу.

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