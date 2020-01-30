Епідемія коронавірусу: Росія закриває кордон на Далекому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про закриття кордону РФ на Далекому Сході в якості одного із заходів щодо нерозповсюдження коронавірусу, пише УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.
“Сьогодні було підписано розпорядження відповідне, в роботу воно пішло. Ми відповідним чином сьогодні проінформуємо всіх про відповідні заходи щодо закриття кордону в Далекосхідному регіоні і інші заходи, які були вжиті урядом (щодо нерозповсюдження коронавируса на території РФ”), — сказав прем’єр, відкриваючи засідання російського уряду.
Вчора стало відомо, що Росія закриває п’ять пунктів пропуску з Китаєм на Далекому Сході через ризик поширення коронавірусу.
“Ми прийняли рішення про продовження закриття кордону з пішохідного та автомобільного сполучення в п’яти регіонах ДСО: Амурська область, Єврейська автономна область, Хабаровський, Приморський і Забайкальський краю”, — повідомила віце-прем’єр Росії Тетяна Голікова.
Нагадаємо, перший випадок зараження зафіксовано у Фінляндії.