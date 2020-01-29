Через коронавірус Росія закриває п’ять пунктів пропуску на кордоні з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Росія закриває п’ять пунктів пропуску з Китаєм на Далекому Сході через ризик поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Ми прийняли рішення про продовження закриття кордону з пішохідного та автомобільного сполучення в п'яти регіонах ДСО: Амурська область, Єврейська автономна область, Хабаровський, Приморський і Забайкальський краю", - повідомила віце-прем’єр Росії Тетяна Голікова.
Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін повідомив, що готелі у місцях масового перебування туристів взяті під особливий контроль в Москві через спалах коронавірусу в Китаї.