Из-за коронавируса Россия закрывает пять пунктов пропуска на границе с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Россия закрывает пять пунктов пропуска с Китаем на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы приняли решение о продлении закрытия границы с пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах ГСО: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края", - сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что гостиницы в местах массового пребывания туристов взяты под особый контроль в Москве из-за вспышки коронавируса в Китае.