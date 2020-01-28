Епідемія коронавірусу: у Москві туристичні об'єкти взяті під особливий контроль
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Готелі та місця масового перебування туристів взяті під особливий контроль в Москві через спалах коронавірусу в Китаї, повідомив в своєму блозі у вівторок мер Москви Сергій Собянін, передає УНН.
“Беремо під особливий контроль готелі та інші місця масового перебування туристів. При появі тривожних сигналів туди будуть вислані оперативні бригади медиків для проведення суцільного огляду”, — написав Собянін.
Також Собянін запевнив, що Москва забезпечена медикаментами та засобами індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом, але закупить додатково медичне обладнання, респіратори, захисні костюми і маски. “У лікарнях і аптечних установах є достатня кількість медикаментів і засобів індивідуального захисту. Тим не менш, ми додатково закупимо медичне обладнання, респіратори, захисні костюми і маски, ручні дозатори дезінфекторів, які можуть знадобитися медикам”, — повідомив Собянін.
Крім того, мер зазначив, що влада Москви разом з Росздравнадзором опрацьовує можливість поставки в місто спеціальних тест-систем для швидкої діагностики коронавірусу. “Спільно з Росздравнадзором працюємо над оперативними поставками в Москву сучасних тест-систем, здатних досить швидко і надійно діагностувати коронавірус”, — написав він.
За даними Роспотребнадзора, в Росії не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання. Також, у Росії обстежили сто людей з підозрою на коронавірус.