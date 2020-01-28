Эпидемия коронавируса: в Москве туристические объекты взяты под особый контроль

“Берем под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов. При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра”, — написал Собянин.

Также Собянин заверил, что Москва обеспечена медикаментами и средствами индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, но закупит дополнительно медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски. “В больницах и аптечных учреждениях имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. Тем не менее, мы дополнительно закупим медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам”, — сообщил Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что власти Москвы вместе с Росздравнадзором прорабатывают возможность поставки в город специальных тест-систем для быстрой диагностики коронавируса. “Совместно с Росздравнадзором работаем над оперативными поставками в Москву современных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно диагностировать коронавирус”, — написал он.

По данным Роспотребнадзора, в России не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания. Также, в России обследовали сто человек с подозрением на коронавирус.