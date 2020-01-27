У Росії обстежили сто людей з підозрою на коронавірус

"На сьогоднішній день ми виявили понад 100 осіб, які мають будь-які клінічні ознаки інфекційного захворювання і разом з тим в анамнезі мають відвідування Китайської Народної Республіки. Кожен з них був своєчасно ізольований, поміщений в стаціонар в боксовану палату, повністю обстежений... у жодному випадку не був встановлений коронавірус", - повідомила керівник Росспоживнагляду Анна Попова.

Вона також додала, що 80% хворих - старше 60 років, а з важкими випадками захворювання - була чи є якась супутня патологія.

"Ми сьогодні знаємо про 30 препаратів, які тестуються, в тому числі і 10 з них - проти ВІЛ, які тестуються в клініках Китаю", - додала Анна Попова.

Також повідомляється, що з 31 грудня в Росії обстежили понад 1 млн 300 тис. осіб для уникнення поширення коронавирусу.

Також за цей час оглянули 20 тис. 365 рейсів, з них 6 тис. 746 з Китайської Народної Республіки. Рейси були і авіаційні, і сухопутні.

Нагадаємо, за добу кількість хворих в Китаї, у яких підозрюють коронавірус 2019-nCoV збільшилася вдвічі, до 6 тис. чоловік, а серед хворих на коронавірус - дев'ятимісячне немовля. Крім того, під час карантину 5 млн жителів Уханю покинули місто на новорічні свята.