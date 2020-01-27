В России обследовали сто человек с подозрением на коронавирус

"На сегодняшний день мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики. Каждый из них был своевременно изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован <...>. Ни в одном случае не был установлен коронавирус", - сказала Попова.

Она также добавила, что 80% имеют возраст старше 60 лет, и фактически у всех с тяжелыми случаями была или есть какая-то соматическая сопутствующая патология.

"Мы сегодня знаем о 30 препаратах, которые тестируются, в том числе и 10 из них - против ВИЧ, которые тестируются в клиниках Китая", - добавила Анна Попова.

Также сообщается, что с 31 декабря в России обследовали более 1 млн 300 тыс. человек для избежания распространения коронавируса.

Также за это время осмотрели 20 тыс. 365 рейсов, из них 6 тыс. 746 - из Китайской Народной Республики. Рейсы были и авиационные и сухопутные.

Напомним, за сутки количество больных в Китае, в которых подозревают коронавирус 2019-nCoV увеличилось вдвое, до 6 тыс. человек, а среди больных на коронавирус - девятимесячный младенц. Кроме того, во время карантина 5 млн жителей Уханя покинули город на новогодние праздники.