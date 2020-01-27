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Ситуация в Китае: 6 тыс. с подозрением на коронавирус, больной младенец и 5 млн нарушителей карантина

Киев • УНН

 • 29650 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Стали известны подробности распространения нового коронавируса в Китае: за сутки количество больных, у которых подозревают коронавирус 2019-nCoV увеличилось вдвое, до 6 тыс. человек, а среди больных на коронавирус - девятимесячный младенец. Кроме того, во время карантина 5 млн жителей Уханя покинули город на новогодние праздники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Ситуация в Китае: 6 тыс. с подозрением на коронавирус, больной младенец и 5 млн нарушителей карантина

"Количество умерших возросло до 80, тогда как в стране было подтверждено 2744 случая болезни, в том числе девятимесячного ребенка, против почти 2000 случаев за день до этого. Количество людей с подозрением на болезнь выросло вдвое за 24 часа, до почти 6 тысяч", - сообщили в СМИ.

Указано, что в Китае продолжили новогодние каникулы до 2 февраля, чтобы уменьшить перемещение по стране людей и распространение вируса. Сейчас 56 млн человек в провинции Хубэй находятся на карантине.

"Премьер-министр (КНР, - ред.) Ли Кэцян прибыл в запретную зону в Ухане, откуда распространился новый вирус, в понедельник, в синем пальто и защитной маске, через четыре дня после того, как 11 млн жителей города перешли на карантин. Он является первым высокопоставленным чиновником коммунистического режима, который поехал туда с момента начала эпидемии в декабре", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что Ли Кэцян стал руководителем рабочей группы по надзору по противодействию эпидемии. Президент Си Цзиньпин предупредил в субботу, что эпидемия ускоряется и ситуация "серьезная".

"Мэр Уханя Чжоу Сянванг заявил в воскресенье, что 5 млн человек покинули город перед китайским Новым годом, который пришелся на 25 января этого года", - сообщили в СМИ.

Указано, что в Ухане царит мертвая атмосфера из-за карантина, а автомобилям разрешается ездить только для транспортировки медперсонала в больницы. В самых больницах пациентам приходится ожидать несколько часов, прежде чем их может принять врач.

Также сообщается, что строительство двух дополнительных больниц, которые смогут вмещать более тысячи пациентов, должно быть завершено в течение двух недель.

Напомним, ранее сообщалось, что больницу построят за шесть дней.

Как сообщалось ранее в УНН, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 81.

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