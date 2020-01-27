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Ситуація у Китаї: 6 тис. з підозрою на коронавірус, хворе немовля та 5 млн порушників карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Стали відомі подробиці поширення нового коронавірусу в Китаї: за добу кількість хворих, у яких підозрюють коронавірус 2019-nCoV збільшилась вдвічі, до 6 тис. осіб, а серед хворих на коронавірус – дев’ятимісячне немовля. Окрім того, під час карантину 5 мільйонів жителів Уханю покинули місто на новорічні свята. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.

Ситуація у Китаї: 6 тис. з підозрою на коронавірус, хворе немовля та 5 млн порушників карантину

"Кількість померлих зросла до 80, тоді як у країні було підтверджено 2744 випадки хвороби, у тому числі дев'ятимісячної дитини, проти майже 2000 випадків за день до цього. Кількість людей з підозрою на хворобу зросла вдвічі за 24 години, до майже 6 тисяч", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що у Китаї продовжили новорічні канікули до 2 лютого, щоб зменшити переміщення по країні людей та поширення вірусу. Наразі 56 мільйонів людей в провінції Хубей перебувають на карантині.

"Прем'єр-міністр (КНР, - ред.) Лі Кецян прибув у заборонену зону в Ухані, звідки поширився новий вірус, у понеділок, у синьому пальто та захисній масці, через чотири дні після того, як 11 мільйонів жителів міста перейшли на карантин. Він є першим високопоставленим чиновником комуністичного режиму, який поїхав туди з моменту початку епідемії у грудні", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що Лі Кецян став керівником робочої групи по нагляду із протидії епідемії. Президент Сі Цзіньпін попередив у суботу, що епідемія прискорюється і що ситуація "серйозна".

"Мер Уханю Чжоу Сянванг заявив у неділю, що 5 мільйонів людей покинули місто перед китайським Новим роком, який припав на 25 січня цього року", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що в Ухані панує мертва атмосфера через карантин, а автомобілям дозволяється їздити лише для транспортування медперсоналу до лікарень. В самих лікарнях пацієнтам доводиться очікувати декілька годин, перш ніж їх може прийняти лікар.

Також повідомляється, що будівництво двох додаткових лікарень, які зможуть вміщувати понад тисячу пацієнтів, має бути завершено протягом двох тижнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лікарню збудують за шість днів.

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість жертв нового коронавірусу в Китаї досягла 81.

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