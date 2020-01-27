У ВООЗ заявили, що не володіють свідоцтвами щодо мутації коронавіруса
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) на даний момент не володіє свідченнями того, що коронавірус 2019 nCoV, що викликав в Китаї пневмонію нового типу, зазнав змін. Про це йдеться в опублікованому в Женеві в неділю інформаційному бюлетені ВООЗ, передає УНН.
“ВООЗ не отримувала свідоцтв того, що вірус змінився, — наголошується в ньому. — ВООЗ очікує подальшої інформації від китайських офіційних осіб”.
Раніше в неділю про посилення здатності коронавіруса нового типу 2019 nCoV передаватися від людини до людини, в результаті чого епідеміологічна ситуація перейшла в нову, більш складну стадію, заявив на прес-конференції в Пекіні глава Державного комітету у справах охорони здоров’я КНР Ма Сяовей.
В інформаційному бюлетені ВООЗ підкреслюється, що, згідно з нинішніми оцінками, інкубаційний період 2019 nCoV варіюється від двох до 10 днів. Під час інших спалахів хвороб, пов’язаних з коронавірусом, в тому числі MERS (близькосхідний респіраторний синдром), “деякі люди, які не виявляли симптомів, могли заражати інших”, вказують в організації.
Спалах викликаної коронавірусом 2019 nCoV пневмонії був зафіксований наприкінці грудня минулого року в найбільшому китайському місті Ухань. Зараз число підтверджених в КНР випадків захворювання перевищило 2,4 тис. осіб, кількість летальних випадків становить 80. Випадки захворювання зареєстровані майже у всіх регіонах КНР, в тому числі Пекіні і Шанхаї.
Нагадаємо, глава ВООЗ летить до Китаю у зв’язку зі спалахом коронавірусу.