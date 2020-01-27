Кількість жертв коронавірусу у Китаї сягнуло 80 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Кількість жертв пневмонії нового типу в Китаї збільшилася до 80, а кількість хворих офіційно перевищило 2,7 тис. осіб. Про це в понеділок повідомив інформаційний портал "Ван'і" з посиланням на регіональну владу, передає УНН.
Згідно з офіційними даними, більшість випадків зараження (тисячі чотиреста двадцять три, 76 загиблих), як і раніше доводиться на центральну провінцію Хубей, її адміністративний центр Ухань. Далі йдуть провінції Гуандун (південь) і Чжецзян (схід). У Пекіні виявлено 68 інфікованих, в провінції Хейлунцзян — 16 осіб, з них один помер.
Раніше повідомлялось про 2,4 тис. інфікованих та 57 смертельних випадків від коронавірусу в Китаї.
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Нагадаємо, глава ВООЗ летить до Китаю у зв’язку зі спалахом коронавірусу.