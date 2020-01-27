Число жертв коронавируса в Китае достигло 80 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Число жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80, а количество больных официально превысило 2,7 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщил информационный портал “Ванье” со ссылкой на региональную власть, передает УНН.
Согласно официальным данным, большинство случаев заражения (тысячи четыреста двадцать три, 76 погибших), по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй, ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в провинции Хэйлунцзян — 16 человек, из них один умер.
Ранее сообщалось про 2,4 тыс. инфицированных и 57 смертельных случаев от коронавируса в Китае.
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Напомним, глава ВОЗ летит в Китай в связи со вспышкой коронавируса.