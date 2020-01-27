В ВОЗ заявили, что не владеют свидетельствами о мутации коронавируса

“ВОЗ не получала свидетельств того, что вирус изменился, — отмечается в нем. — ВОЗ ожидает дальнейшей информации от китайских официальных лиц”.

Ранее в воскресенье об усилении способности коронавируса нового типа 2019 nCoV передаваться от человека к человеку, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию, заявил на пресс-конференции в Пекине глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

В информационном бюллетене ВОЗ подчеркивается, что, согласно нынешним оценкам, инкубационный период 2019 nCoV варьируется от двух до 10 дней. Во время других вспышек болезней, связанных с коронавируса, в том числе MERS (ближневосточный респираторный синдром), “некоторые люди, которые не проявляли симптомов, могли заражать других”, указывают в организации.

Вспышка вызванной коронавируса 2019 nCoV пневмонии был зафиксирован в конце декабря прошлого года в крупнейшем китайском городе Ухань. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,4 тыс. человек, количество летальных случаев составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Напомним, глава ВОЗ летит в Китай в связи со вспышкой коронавируса.