Епідемія коронавірусу: перший випадок зараження зафіксовано у Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Результати аналізів підтвердили наявність пневмонії, викликаної вірусом 2019-nCoV, у китайського туриста з міста Ухань, який у вівторок був госпіталізований в місті Рованіємі в Фінляндії. Про це повідомив в середу фінський Національний інститут охорони здоров’я та соціального забезпечення (THL), пише УНН з посиланням на YLE.
“У туриста в лікарні Лапландії зафіксований коронавірус. Це перший підтверджений випадок в Фінляндії”, — говориться в повідомленні. За даними інституту, турист залишив Ухань п’ять діб тому і протягом двох останніх днів він страждав від дихальної інфекції, тому він звернувся до місцевого медцентру. Зараз він поміщений в окрему ізольовану палату.
За словами глави департаменту THL Мікі Салмінена, очікувалося, що разом з припливом туристів вірус міг бути виявлений і в Фінляндії, проте “ризик його поширення в країні як і раніше дуже малий”. Заражений коронавірусом, за даними THL, контактував ще з 15 людьми, за їх станом спостерігатимуть протягом наступних двох тижнів.
“У Фінляндії готові до можливих випадків (зараження). У системи охорони здоров’я є плани дій. У лікарнях готові обстежити і лікувати заражених в особливих умовах”, — додав Салмінен.
Раніше повідомлялося, що у Фінляндії госпіталізували двоє осіб з підозрою на хворобу.