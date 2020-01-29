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Эпидемия коронавируса: первый случай заражения зафиксирован в Финляндии

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Результаты анализов подтвердили наличие пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, у китайского туриста из города Ухань, который во вторник был госпитализирован в городе Рованиеми в Финляндии. Об этом сообщил в среду финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL), пишет УНН со ссылкой на YLE.

Эпидемия коронавируса: первый случай заражения зафиксирован в Финляндии

“У туриста в больнице Лапландии зафиксирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай в Финляндии”, — говорится в сообщении. По данным института, турист покинул Ухань пять суток назад и в течение двух последних дней он страдал от дыхательной инфекции, поэтому он обратился в местный медцентр. Сейчас он помещен в отдельную изолированную палату.

По словам главы департамента THL Мики Салминена, было ожидаемо, что вместе с притоком туристов вирус мог быть выявлен и в Финляндии, однако “риск его распространения в стране по-прежнему очень мал”. Зараженный коронавирусом, по данным THL, контактировал еще с 15 людьми, за их состоянием будут наблюдать в течение следующих двух недель.

“В Финляндии готовы к возможным случаям (заражения). У системы здравоохранения есть планы действий. В больницах готовы обследовать и лечить зараженных в особых условиях”, — добавил Салминен.

Ранее сообщалось, что в Финляндии госпитализировали два человека с подозрением на болезнь.

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