Число жертв коронавируса в Китае достигло 213 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Количество погибших в результате заражения коронавируса в Китае достигло 213 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Количество погибших в результате вируса в Китае достигло 213 человек по всей стране", - говорится в сообщении.
Китайские власти зафиксировала более 2000 новых фактов больных вирусом.
Напомним, ранее число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в четверг вечером достигло 8 152.