У ВООЗ повідомили, що разом з МОЗ оцінюють здатності України діагностувати новий коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я разом з Міністерством охорони здоров'я займається оцінкою здатності України діагностувати новий коронавірус, а також обговорює можливість для України отримати набори для виявлення нового коронавірусу, коли ці набори будуть доступні. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у представництві ВООЗ в Україні.
"Навіть до початку нового спалаху Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) постійно була та залишається напоготові до появи вже нових чи вже відомих важких респіраторних захворювань і, при необхідності, пропонує технічні консультації та допомогу, щоб посилити спроможність реагування, включаючи лабораторну підтримку. Представництво ВООЗ в Україні знаходиться у контакті з українськими органами громадської охорони здоров'я, регулярно надає інформацію, що стосується нового вірусу", - повідомили в організації.
Зазначається, що ВООЗ поширила науково обґрунтовані інструкції та рекомендації щодо охорони здоров'я для країни, громад та окремих людей - ці рекомендації були перекладені та розповсюджені по всій країні на всіх рівнях системи громадської охорони здоров'я.
"Однак ми маємо справу з новим вірусом, і залишається багато неясного. На даний момент в Європі існує чотири референс-лабораторії для виявлення та перевірки на новий коронавірус (2019-nCoV). Більш того, багато країн працюють над створенням власних можливостей для діагностики. ВООЗ разом з Міністерством охорони здоров'я займається оцінкою здатності України діагностувати новий коронавірус. І обговорюється можливість для України отримати набори для виявлення нового коронавірусу (2019-nCoV)", - зауважили в ВООЗ.
В організації підкреслили, що зможуть надати більш детальну інформацію, коли ці набори для діагностики будуть доступні.
Нагадаємо, станом на 31 січня кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягло 213 осіб.
Як повідомляв УНН, ВООЗ визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавирусу нового типу в Китаї.