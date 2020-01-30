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ВООЗ визнала поширення коронавірусу нового типу міжнародною надзвичайною ситуацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавирусу нового типу в Китаї, передає УНН із посиланням на повідомлення ВООЗ у Twitter.

ВООЗ визнала поширення коронавірусу нового типу міжнародною надзвичайною ситуацією

"... я заявляю про надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що викликає міжнародне занепокоєння, через глобальний спалах 2019nCoV", - заявив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, найбільше занепокоєння викликає те, що вірус пошириться в країни зі слабкою системою охорони здоров'я.

Гендиректор ВООЗ наголосив, що "ця декларація не є вотумом недовіри Китаю. Навпаки, ВООЗ продовжує вірити в здатність Китаю контролювати спалах".

Він також додав, що "ми старанно працюємо з національними та міжнародними партнерами з охорони здоров'я, щоб якомога швидше поставити під контроль цей спалах".

За його даними, "усього зараз зареєстровано 7834 випадки № 2019nCoV, в тому числі 7736 в Китаї, що становить майже 99% усіх зареєстрованих випадків по всьому світу".

"170 людей втратили життя внаслідок цього спалаху", - додав Тедрос Адханом Гебреєсус.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

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