Епідемія коронавірусу: ВООЗ закликає країни світу готуватися до протидії інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву ВООЗ.
У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу.
Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.
Крім того, приватні та державні науково-дослідні установи повинні терміново прискорити скоординовану розробку вакцин проти коронавірусу, діагностику та терапію.
Всесвітня організація охорони здоров’я закликала підтримувати її та дозволити їй взяти на себе головну роль у реагуванні на коронавірус, зокрема, шляхом повного і стійкого фінансування заходів з підготовки до реагування за допомогою добровільних внесків і поповнення Фонду дій в надзвичайних ситуаціях.
Фрагмент ефіру китайського телеканалу CGTN з будівництва спецлікарень в Ухані:
Додамо, кількість підтверджених в Китаї випадків захворювання пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, в четвер увечері досягла 8 152. Як випливає з інформаційних повідомлень, опублікованих в четвер комітетами з питань гігієни та охорони здоров’я регіонів КНР, кількість летальних випадків досягла 171.